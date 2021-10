Ligue 1 : Juve und Liverpool locken, doch Monaco ruft 40 Mio. für Tchouameni auf

Aurelien Tchouameni spielt erst seit anderthalb Jahren für die AS Monaco, wird allerdings schon seit Monaten mit einem Transfer zu einem europäischen Spitzenklub in Verbindung gebracht. Sein Verein hat ihm jetzt einen Preiszettel verpasst.

Der 21-Jährige überzeugte in den letzten drei Jahren zu gleichen Teilen bei Girondins Bordeaux, wo er von 2018 bis 2020 auflief, und bei der AS Monaco.

Nach Informationen des italienischen Online-Portals Calciomercato bastelt neben dem FC Liverpool und dem FC Chelsea nun auch Juventus Turin an einem Deal, um Tchouameni zu verpflichten. Eine Ablöseforderung von 40 Millionen Euro soll die interessierten Vereine erst einmal auf Abstand halten.

In der letzten Saison gelang Tchouameni sein Durchbruch, als er für die Monegassen in 36 Ligaspielen von Beginn an ran durfte. Er gilt als große Hoffnung für den französischen Fußball und wurde nun erneut von Nationalcoach Didier Deschamps für die kommenden Länderspiele nominiert.