Ligue 1 : Olympique Marseille: Gerson attackierte Trainer Sampaoli vor versammelter Mannschaft

Olympique Marseille war in dieser Saison in mehrere Skandale verwickelt. Waren diese Vorkommnisse bislang auf die Ligaspiele beschränkt, decken neue Enthüllungen jetzt einen Eklat im Training der Blau-Weißen auf.

Mittelfeldspieler Gerson hatte nach seinem Wechsel von Flamengo Rio de Janeiro in diesem Sommer zunächst große Anpassungsschwierigkeiten in Marseille. Die besonders körperbetonte Spielart in der französischen Liga sagte ihm so gar nicht zu.

Die L'Equipe berichtet nun, dass der Brasilianer seinen Frust darüber im Training an Coach Jorge Sampaoli ausließ. Gerson dachte, dass er nicht für das kommende Spiel nominiert wäre und fuhr seinen Trainer vor dem kompletten Team an.