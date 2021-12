"Großartige Option für ihn" : OSC Lille: Jonathan David liebäugelt mit Premier League und LaLiga

Der OSC Lille fand nur schwer in die neue Saison hinein. In den vergangenen Wochen kam der französische Meister aber auf Betriebstemperatur. Im Team von Jocelyn Gourvennec sticht vor allem Stürmer Jonathan David heraus, der im nächsten Jahr bei einem anderen Verein unterzeichnen wird.

Davon geht zumindest sein Agent Nick Mavromaras aus. "Für uns ist das Ziel, die Saison in Lille zu beenden, aber dies wird aus mehreren Gründen seine letzte Saison dort sein", erzählte der Berater im Gespräch mit Radio Canada und deren So Soccer Podcast. Seinem Klienten stehen nach seiner Ansicht bei einem Transfer alle Türen offen.

Obwohl David die Torschützenliste in Frankreich mit elf Treffern anführt, halten sich die Topvereine Europas aber noch zurück, wie Mavromaras zugibt. "Es ist normal, dass all diese großen Vereine an dem Torschützenkönig der Ligue 1 interessiert sind, aber ich kann ihnen sagen, dass es heute kein offizielles Angebot gibt", so der Spielervermittler.