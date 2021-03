Ligue 1 : "Mangel an Professionalität": Jean-Clair Todibo zeigt sich selbstkritisch

Jean-Clair Todibo war von Januar 2020 bis Sommer 2020 in Gelsenkirchen angestellt. Seine Bilanz: Zehn Einsätze. Todibo ist mit seiner Zeit auf Schalke nicht zufrieden.

"Bei Schalke habe ich Fehler gemacht", gesteht der 21-Jährige gegenüber L'EQUIPE ein. Ein "Mangel an Demut, Ernsthaftigkeit und Professionalität" habe sein Leihgeschäft zu einem Misserfolg gemacht.

Todibo, der in der Folge auch bei Benfica Lissabon nicht glücklich wurde, berichtet von einem Treffen mit Ex-Schalke-Direktor Michael Reschke, der ihm an den Kopf geworfen habe, wie man sich mit so großem Talent gesegnet so verhalten könne.