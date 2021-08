Ligue 1 : Messi-Hype: Gerard Pique erwirbt Übertragungsrechte für Ligue 1

Kosmos, die Firma von Gerard Pique, hat sich die Übertragungsrechte der französischen Ligue 1 in Spanien gesichert. Ausschlaggebend für diesen Move war der Wechsel von Lionel Messi in diesem Sommer zu Paris Saint-Germain.

Der US-Amerikanische Fernsehsender ESPN berichtet, dass Kosmos die Rechte an der französischen Spitzenliga für die kommenden drei Jahre besitzt. Pique und sein Team hoffen, dass die spanischen Fußballfans Leo Messi, der sich in Barcelona unsterblich machte, auch in Paris weiterhin die Treue halten werden.

Pique sicherte sich mit seinem Unternehmen bereits die Übertragungsrechte am Endspiel der Copa America zwischen Argentinien und Brasilien, das die Gauchos mit 1:0 für sich entschieden. Anscheinend war das Interesse der spanischen Bevölkerung an diesem Spiel so groß, dass Kosmos weitere Partien von Messi zeigen möchte.

An diesem Sonntag soll es zum ersehnten Debüt des argentinischen Superstars im Trikot von Paris Saint-Germain kommen. Beim Auswärtsspiel gegen Stade Reims möchte PSG seinen Lauf nach drei Siegen aus den ersten drei Partien weiter fortsetzen.

Die Spanier können dieses Spiel – wie auch zuvor das Finale der Copa America - kostenfrei auf der Streaming-Plattform Twitch verfolgen. Kosmos überlegt derweil noch, ob die zukünftigen Begegnungen bei einem TV-Sender oder über das Internet ausgestrahlt werden.