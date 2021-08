Ligue 1 : Cristiano Ronaldo: Portugal-Kollege wollte ihn in die Ligue 1 holen

Jose Fonte und Cristiano Ronaldo holten 2016 mit der portugiesischen Nationalmannschaft den EM-Titel. Das Duo kennt sich bestens, stand 36-mal gemeinsam für Portugal auf dem Platz. Grund genug für Fonte, eine Charmeoffensive zu starten.

"Ich habe ihm jeden Tag eine Nachricht geschrieben und ihn gefragt, ob er nicht zu Lille kommen wolle", erklärt Fonte im Gespräch mit talkSPORT. Der 37-Jährige ist Kapitän des OSC Lille, gehört dort zu den Publikumslieblingen und ist absolutes Aushängeschild.

In der vergangenen Saison holte Fonte mit Lille sensationell den Titel in Frankreich und stieß damit Serienchampion Paris Saint-Germain vom Thron. Der Titelreigen geht für Lille in der neuen Saison weiter. Anfang August besiegten Fonte und Co. PSG mit 1:0 und holte so den Superpokal.