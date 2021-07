Ligue 1 : Olympique Marseille holt Ex-Roma-Kicker Gerson

Wie die Süd-Franzosen mitteilen, unterschreibt der Linksfuß einen Fünfjahresvertrag bis 2026. Über die Höhe der Ablösesumme gab OM nichts bekannt. Angeblich fließen aber bis zu 25 Millionen Euro an den Zuckerhut.

Der 24-Jährige hatte sein Glück bereits vor fünf Jahren in Europa versucht. Damals waren dem AS Rom seine Dienste 18 Millionen Euro Ablöse wert, die an Fluminense flossen.

Die Roma stach damals den FC Barcelona aus, der ebenfalls an Gerson interessiert war. 2019 kehrte er zurück nach Südamerikane, unterschrieb für 13 Millionen Euro Ablöse bei Flamengo. Nun nimmt er seinen zweiten Anlauf in einer der Topligen Europas.