Ligue 1 Sead Kolasinac ohne Zukunft bei Olympique Marseille?

Wie das französische Onlineportal Foot Mercato in Erfahrung gebracht haben will, strebt OM nicht an, den gebürtigen Karlsruher bis zu dessen Vertragsende am 30. Juni 2023 zu behalten. Stattdessen soll der ehemalige Schalker das Stade Velodrome bereits im kommenden Transfer-Sommer verlassen.

Olympique Marseille hatte den 28 Jahre alten Linksfuß im Januar ablösefrei vom FC Arsenal verpflichtet und mit einem Vertrag über anderthalb Jahre ausgestattet. Nach 14 Ligue 1-Partien für Marseille scheint nun die Entscheidung gefallen zu sein, dass Kolasinac gehen muss. Auch Rechtsverteidiger Pol Lirola soll den Klub angeblich verlassen.