Ligue 1 : Thierry Henry soll Bordeaux vor dem Abstieg bewahren

Für Girondins Bordeaux nimmt die Saison immer grauenerregendere Züge an. Der Tabellenvorletzte der Ligue 1 kassierte am letzten Sonntag eine 0:6-Auswärtsklatsche in Rennes. Die Verantwortlichen suchen händeringend nach einem Retter in der Not. Beim Nationalteam Belgiens wollen sie ihren Erlöser gefunden haben.