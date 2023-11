BVB und Juve zeigen Interesse - Supertalent Habib Diarra verlängert Vertrag

Der BVB bemüht sich nach Informationen des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano um Habib Diarra von Racing Straßburg. Dem Journalisten zufolge haben allerdings auch Juventus Turin, der FC Chelsea und die Wolverhampton Wanderers ein Auge auf den 19-jährigen geworfen.

Habib Diarra vielseitig – und heiß begehrt

Habib Diarra ist einer von vielen hochtalentierten Franzosen, die schon in jungen Jahren für Furore in der Ligue 1 sorgen. Der vielseitige Jungprofi, der in der laufenden Saison bereits als linker und rechter Flügelstürmer sowie im defensiven und offensiven Mittelfeld aufgeboten wurde, steht laut Transfermarkt.de auch im Fokus des VfL Wolfsburg und des SC Freiburg.

Habib Diarra hat aber trotz des zahlreichen Interesses an seiner Person offenbar nicht vor, seinen Ausbildungsverein in Kürze zu verlassen. Der 19-jährige einigte sich am heutigen Freitag mit RC Straßburg auf eine Vertragsverlängerung.

Habib Diarra verlängert bis 2028

Habib Diarra, dessen Marktwert von Transfermarkt.de mit 18 Millionen Euro beziffert wird, gab Straßburg sein Ja-Wort bis 2028. "Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Weg bei Racing fortsetzen kann", wird der im Senegal geborene französische Jugendnationalspieler auf der Webseite des Traditionsvereins zitiert.

"Diese Vertragsverlängerung zeigt Habibs Verbundenheit mit Racing und das Vertrauen, das der Verein in ihn setzt", freut sich Präsident Marc Keller. Habib Diarra sei bereits ein " hervorragender Spieler", dessen Entwicklung noch lange nicht beendet sei. " Es macht uns auch stolz, dass ein Spieler, der bei Racing ausgebildet wurde, es bis ganz nach oben geschafft hat."

