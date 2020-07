FC Barcelona : Messi, Arthur, Lautaro und Co.: Barça-Boss bezieht Stellung

Lionel Messi will den FC Barcelona angeblich verlassen, Cheftrainer Quique Setien soll nach nur einer halben Saison wieder entlassen werden. Was sagt Präsident Josep Maria Bartomeu zu den jüngsten Personal-Gerüchten rund um das Camp Nou?

"Ich habe keinen Zweifel, dass Messi bei Barça bleiben wird", sagte Bartomeu gemäß der Sporttageszeitung SPORT. "Wir beschäftigen uns nicht gerne mit diesen Dingen, aber es ist offensichtlich, dass wir verpflichtet sind, seinen Vertrag zu verlängern, denn er ist der beste Spieler in der Geschichte des Fußballs. Er hat noch viele Jahre vor sich."

Einen Seitenhieb hatte der Boss des Barça-Präsidiums für den Ursprung der Spekulationen übrig. "Solche Berichte kommen immer von CADENA SER", so Bartomeu in Richtung des Radiosenders.

Dem Bericht des Senders schenkt Bartomeu wenig Beachtung. "Leo hat oft gesagt, dass er bei Barça in Rente gehen will. Ich habe keine Zweifel daran, dass es so kommen wird. Nicht unter mir, sondern unter einem anderen Präsidenten."

Bartomeu ist in seiner letzten Amtszeit. 2021 wird ein neues Präsidium gewählt. Unter anderem Ex-Barça-Präsident Joan Laporta und Victor Font wollen antreten. Bartomeu und Co. hatten im Winter Ernesto Valverde (56) vor die Türe gesetzt und versucht, Xavi Hernandez zum neuen Cheftrainer zu machen. Vergeblich.