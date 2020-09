"Er hat sein Wort nicht gehalten" : Lionel Messi bleibt bei Barça - Attacke auf Präsident Bartomeu

Barcelona hatte Messi bei der Vertragsverlängerung bis 2021 zugestanden, zu jedem Saisonende ablösefrei gehen zu können. Doch Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu bestand darauf, dass die Klausel, die Messi diesen Schritt ermöglicht, am 10. Juni ausgelaufen ist.

"Der Präsident hat am Ende sein Wort nicht gehalten"

Messi greift den Präsidenten nun frontal an und unterstellt ihm Wortbruch. "Ich habe dem Verein, vor allem dem Präsidenten, gesagt, dass ich gehen möchte. Ich habe es ihm das ganze Jahr erzählt. […] Ich glaubte, dass der Verein mehr junge Leute braucht. Ich dachte, meine Zeit in Barcelona sei vorbei. […] Ich sagte es dem Präsidenten und der Präsident sagte immer, dass ich am Ende der Saison entscheiden könne, ob ich gehen oder bleiben möchte, und am Ende hat er sein Wort nicht gehalten."

Messi spricht weiter Klartext: "Jetzt klammern sie sich an die Tatsache, dass ich es nicht vor dem 10. Juni gesagt habe. Aber wie sich herausstellte, waren wir am 10. Juni wegen diesem beschissenen Virus und dieser Krankheit, die alle Daten verändert hat, noch im Kampf in den Wettbewerben."