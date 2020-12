"Peace and Sport" : Lionel Messi erhält Auszeichnung für soziales Engagement

Bei der zuletzt durchgeführten Wahl zum FIFA-Weltfußballer musste Lionel Messi Bayern-Star Robert Lewandowski den Vortritt lassen. Die internationale Organisation Peace and Sport hat den Superstar des FC Barcelona nun zumindest für sein soziales Engagement ausgezeichnet.

"Lionel Messi ist unser Champions des Jahres", ließ die in Monaco ansässige Organisation auf ihrem Twitter-Kanal verlauten. Der Superstar selbst grüßt mit dem Award in der Hand in die Kamera.

Mit seiner eigenen Stiftung trägt der 33-jährige Fußballer dazu bei, Bildung und soziale Integration von benachteiligten Kindern in aller Welt zu fördern.

"Es ist eine Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten. Respekt gegenüber den anderen ist etwas, das ich schon als Kind gelernt habe – und ich versuche immer, diesen wichtigen Wert auch auf dem Fußballplatz umzusetzen", freute sich Messi.