FC Barcelona : Lionel Messi: Ex-Barça-Berater rechnet nicht mit seinem Abgang

In der aufgrund des Coronavirus fußballfreien Zeit häufen sich die Transferspekulationen. Top-diskutiert in der Gerüchteküche: Lionel Messis möglicher Abgang vom FC Barcelona. Der ehemalige Barça-Berater Ariedo Braida kann sich dieses Szenario nicht vorstellen.

Gemunkelt wird viel in Tagen der Corona-Pandemie, welche den Fußball in Europa zum Erliegen gebracht hat. Behandelt wurde in der jüngeren Vergangenheit vor allem, dass Lionel Messi den FC Barcelona verlassen könnte.

Ariedo Braida, der lange Zeit als Berater des amtierenden Spanischen Meisters figurierte, kann sich einen Messi-Abgang nicht vorstellen.

"Es fällt mir schwer, mir Messi außerhalb von Barcelona vorzustellen", kommuniziert Braida gegenüber der GAZZETTA DELLO SPORT.