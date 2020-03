FC Barcelona : Lionel Messi: Gespräche mit Barça laufen

Gerücht Der FC Barcelona arbeitet an einer Vertragsverlängerung mit Lionel Messi (32). Gespräche zwischen Superstar und Verein laufen Medienberichten zufolge bereits.

Seit fast 20 Jahren spielt er für Barça, doch wie lange hält die Ehe zwischen Barça und Lionel Messi noch?

Klar ist: Sein Vertrag läuft 2021 aus, aufgrund einer Sonderklausel kann der Superstar die Katalanen jedoch bereits am Saisonende verlassen.

Dass Barcelona verlängern will, ist bekannt. Wie der italienische Journalist und selbsternannte Transfermarkt-Experte Nicolo Schira in Erfahrung gebracht haben, will laufen bereits Gespräche.

Die Eckdaten laut Schira, der unter anderem für die Sporttageszeitung GAZZETTA DELLO SPORT schreibt: Vertragslaufzeit bis 2023, Jahresgehalt: 50 Millionen Euro.