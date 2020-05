FC Barcelona : Lionel Messi hofft auf Verbesserungen nach der Corona-Pause

Konstanz und dumme Fehler bekrittelte Lionel Messi noch im Februar. Die spielerische Einfachheit, die der FC Barcelona wie kaum ein anderer Klub auf der Welt beherrscht, war plötzlich abhanden gekommen.

Mitte Juni soll der Spielbetrieb in Spanien wieder aufgenommen werden. Zeit für die Blaugrana, im Training an den verschiedenen Stellschrauben zu drehen. "Vielleicht kommt uns die Pause zugute", sieht Messi in der SPORT in den kommenden Trainingseinheiten Einiges, das es anzupacken gilt.

Der Barça-Star habe zwar nie an dem vorhandenen Mannschaftsmaterial gezweifelt und auch keine Skepsis gehabt, dass man nicht alles gewinnen könne.