FC Barcelona : "Lionel Messi ist kein Abenteurer wie Diego Maradona"

Die Abschieds-Spekulationen um Lionel Messi reißen nicht ab. Immer wieder wird Inter Mailand als Interessent genannt. Ein Ex-Assistenzcoach der argentinischen Nationalmannschaft glaubt jedoch nicht an einen Vereinswechsel seines Landsmanns.

Messi beteuerte bisher stets, innerhalb Europas keinen Vereinswechsel anzustreben, sich aber ein Karriereende bei seinem Kindheitsverein Newells Old Boys vorstellen zu können.

Die Gerüchteküche um einen Mailand-Wechsel von Messi wurde dennoch angeheizt. Der Argentinier soll sich ebenso wie sein Vater eine Luxus-Wohnung in der Nähe des Vereinsgeländes der Nerazzurri gekauft haben.

Maradona spielt einst ebenfalls für Barcelona, allerdings nur zwei Jahre. Dann heuerte der Superstar beim SSC Neapel an. Außerdem stand er bei Sevilla, den Boca Juniors und den Newells Old Boys unter Vertrag.

Dass Messi seine Meinung ändert, glaubt Fernando Signioni nicht. Der ehemalige Fitnesscoach der argentinischen Nationalmannschaft erklärt laut der Fachzeitung SPORT : "Leo wird seine Komfortzone nicht verlassen. In Argentinien glaubt niemand an einen Wechsel, denn er ist in Barcelona zu Hause."

Lionel Messi, der seit 20 Jahren in Katalonien lebt, sei in Barcelona verwurzelt, so Fernando Signioni. "Es wäre zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere auch unklug, zu Inter oder einem anderen Verein zu gehen." Barcelona müsse seine Mannschaft nur auf einigen Positionen verstärken, dann werde Messi auf jeden Fall bleiben.

In welchem Umfang Barça Verstärkungen benötigt, könnte sich am Freitag zeigen. Dann sind Leo Messi und Co. im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern gefordert.