FC Barcelona : Lionel Messi: Knackt er morgen den Pele-Rekord?

Lionel Messi (33) ist bereits der beste Torjäger in der Vereinsgeschichte des FC Barcelona und in der Historie der Primera Division. Schon am morgigen Mittwoch könnte La Pulga sich eine neue Bestmarke sichern - und Selecao-Legende Pele überholen.