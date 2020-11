FC Barcelona : Lionel Messi: Manchester City mit Langzeitplan?

Lionel Messi spielte beim 4:0-Champions-League-Sieg über Kiew am Dienstag keine Rolle - der Superstar des FC Barcelona wurde von Ronald Koeman geschont. Medial ist der 33-Jährige aber weiterhin ein Hauptdarsteller der Berichterstattung. Manchester City wird erneut mit einer Verpflichtung in Verbindung gebracht.

Manchester City strebt der DAILY MAIL zufolge für den kommenden Sommer eine Verpflichtung von Lionel Messi (33, Vertrag läuft 2021 aus) an. Insgesamt soll der sechsfache Weltfußballer für zehn Jahre (!) bei der City Football Group unterschreiben.

Angedacht ist demnach, dass Messi zur neuen Spielzeit das Team von Pep Guardiola (49) verstärkt, der sich unlängst per Vertragsverlängerung bis 2023 an City gebunden hat. Im Etihad Stadium soll Messi aber keine zehn Jahre verbringen, vielmehr soll der Argentinier seine Karriere bei einem Schwesterklub der Sky Blues ausklingen lassen.

Die City Football Group besitzt zehn Klubs über die Welt verteilt, unter anderem den New York City FC in den Vereinigten Staaten, wo Messi den Hunger der Amerikaner auf den Fußball weiter anheizen könnte. Auch andere Destinationen seien denkbar, so die DAILY MAIL, auch die Anstellung als Botschafter an den Anschluss an die aktive Karriere.