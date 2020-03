FC Barcelona : Lionel Messi mit Message zum Coronavirus

Das Coronavirus hält die Welt in Atem, dem Fußball hat es bereits den Hahn abgedreht. Superstar Lionel Messi richtet einen Appell an Betroffene und spricht als Empfehlung aus, lieber in den eigenen vier Wänden zu bleiben.

Für den FC Barcelona ist erst mal Pause machen angesagt. LaLiga hat aufgrund der Coronavirus-Pandemie den Spielbetrieb zumindest für den kommenden Spieltag ausgesetzt. Eine Verlängerung ist mehr als wahrscheinlich.

Lionel Messi und Co. sind in diesen Tagen an die heimische Umgebung gebunden. Der ein oder andere wendet sich mit Nachrichten an seine Community, wie es inzwischen auch der Superstar via Instagram gemacht hat:

"Für die ganze Welt sind es keine einfachen Tage. Wir leben in Sorge darüber, was passiert und möchten helfen, indem wir uns in die Lage derer versetzen, weil sie direkt betroffen sind oder wegen ihrer Familien und Freunde oder weil sie an vorderster Front arbeiten, um in Krankenhäusern und Gesundheitszentren dagegen ankämpfen. Ich möchte allen viel Kraft geben."