FC Barcelona : Lionel Messi nach Ausraster: Bilder zeigen lange Schürfwunde

Lionel Messi sind am Freitagabend die Nerven durchgegangen. Bei der Nullnummer zwischen dem FC Sevilla und dem FC Barcelona war es zum Gerangel mit Gegenspieler Diego Carlos gekommen. Bildaufnahmen zeigen, dass sich Sevillas Verteidiger ziemlich an dem Superstar ausgelassen hat.

Ein Bild, das die MARCA veröffentlichte, offenbart eine lange Schürfwunde und einige Kratzer am rechten Bein, die Carlos Messi mit seinem rohen Einsteigen zufügte. Spielentscheidend war jene Szene am Ende nicht, das Spiel ging torlos in die Wertung.

Da Erzrivale Real Madrid am Sonntagabend mit 2:1 bei Real Sociedad gewann, haben die Königlichen zu Barça aufschließen können und stehen jetzt punktgleich vor den Katalanen.

Wegen des direkten Vergleich, den Real für sich entschieden hatte, haben die Königlichen im Meisterrennen nun die bessere Ausgangslage.