FC Barcelona : Lionel Messi nennt vier Sportler, die er bewundert

Lionel Messi (33) ist selbst Vorbild zahlreicher Jugendlicher. Der Superstar des FC Barcelona schaut ebenfalls zu anderen Sportlern auf. Vier Namen nennt Messi nun in einem Interview.

Der Argentinier, der seit 20 Jahren in Barcelona lebt, betonte zudem, dass er noch keine Entscheidung über seine Zukunft nach dem Vertragsende 2021 getroffen habe.

"Rafa Nadal, Federer (Roder Federer, Anm. d. Red.), LeBron (LeBron James) ... In allen Sportarten gibt es einen Athleten, der auffällt und bewundernswert ist. Cristiano im Fußball", erklärte der sechsfache Weltfußballer gegenüber LA SEXTA auf die Frage, welche Sportler er bewundere.

Einen Reiz auf Messi übt in jedem Fall die Major League Soccer aus. "Ich habe immer gesagt, dass ich gerne die Erfahrung machen möchte, in den USA zu leben und dort zu spielen, das Leben dort kennenzulernen", so der argentinische Nationalspieler.

"Ob das passieren wird oder nicht, weiß ich nicht", führt La Pulga aus. Einen Entschluss über seine Zukunft werde er erst am Saisonende fällen, versichert der Südamerikaner. Aus den USA soll der Klub von David Beckham, Inter Miami, Interesse an einer Messi-Verpflichtung zeigen.