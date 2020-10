Nach Corona-Infektion : Lionel Messi sendet Nachricht an Cristiano Ronaldo

Die zurücklegenden Duelle, so Lionel Messi bei DAZN vor dem Clasico am Samstag, gehören der Vergangenheit an. Nachdem Cristiano Ronaldo Real Madrid den Rücken kehrte, könnte es in der kommenden Woche wieder zum Superstar-Duell in der Champions League kommen, wenn der FC Barcelona auf Ronaldos Juventus Turin trifft.

"Am Mittwoch es könnte diese Herausforderung geben und wir hoffen, dass Cristiano dort sein kann und sich bald vom Coronavirus erholen wird", erklärt Messi.

Die Clasico-Duelle seien immer etwas Besonderes gewesen und werden es für alle Zeit sein: "Real Madrid und Barcelona, die beiden stärksten Vereine der Welt. Seit so vielen Jahren auf hohem Niveau zu konkurrieren ist etwas, das für immer bleiben wird."