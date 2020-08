Nach Karriereende : Lionel Messi stimmt Loblied auf Iker Casillas an

Iker Casillas (39) hat seine ruhmreiche Karriere für beendet erklärt. Größen wie Gigi Buffon, Andres Iniesta oder Sergio Ramos und Jose Mourinho huldigten den Welt- und Europameister bereits.

Auch Lionel Messi gibt seine Meinung preis. Der sechsfache Weltfußballer spendierte seinem langjährigen Rivalen von Real Madrid das ultimative Lob.

"Er war ein spektakulärer Torhüter und es war wirklich schwer, ihn als Gegner zu haben, aber rückblickend denke ich auch, dass es eine ziemlich schöne Rivalität war. Denn unsere Duelle haben dazu geführt, dass wir uns verbessern mussten", erklärte Messi.

Der Barça-Superstar weiter: "Iker geht in den Ruhestand, aber er ist vor langer Zeit in die Geschichte des Fußballs eingegangen, nicht nur, weil er ein Maßstab in der Liga war, sondern auch, weil er es geschafft hat, international alles zu gewinnen, was es zu gewinnen gibt."