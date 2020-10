Ariedo Braida : "Lionel Messi wäre klug beraten, bei Barça zu bleiben"

Lionel Messi schockte Barça in der vergangenen Transferperiode mit seinem Wechsel-Wunsch. Erstmals schien ein Abschied des Weltfußballers tatsächlich möglich. Ex-Barça-Scout Ariedo Braida glaubte nicht an eine Trennung. Das Misstrauensvotum gegen Präsident Bartomeu wurde indes für gültig erklärt.

Messi blieb, weil er keinen Rechtsstreit gegen Barcelona führen wollte. Ariedo Braida, Ex-Transferberater und -Scout der Katalanen, hat ohnehin nie an einen Abschied des Argentiniers geglaubt.

Messi hatte bei seiner letzten Vertragsverlängerung die Möglichkeit zugesichert bekommen, am Ende jeder Saison ablösefrei gehen zu dürfen. Bartomeu verweigerte dies aber und pochte darauf, dass die Frist bereits verstrichen sei.

Lionel Messi wollte den FC Barcelona im Sommer erstmals seit 20 Jahren verlassen. Der sechsfache Weltfußballer durfte aber nicht, Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu hielt sich nicht an sein Wort.

"Vom ersten Moment an habe ich immer gesagt, dass Messi Barcelona nicht verlassen würde, und am Ende kam es so", berichtet der ehemalige Manager des AC Mailand gegenüber TUTTOMERCATOWEB.

Braida legt Messi auch nach dessen Vertragsende 2021 einen Verbleib in Barcelona ans Herz. "Lionel Messi wäre klug beraten, wenn er auch in Zukunft bleiben würde", so der 74-Jährige.

"Seine Unzufriedenheit richtet sich gegen das Management, er wird von der Öffentlichkeit und allen in der Stadt geliebt. Er ist seit 20 Jahren dort und ich denke, er wird bleiben."