FC Barcelona : Lionel Messi: Was hinter seinem Leganes-Jubel steckt

Ohne zu glänzen gewann der FC Barcelona mit 2:0 gegen den vom Abstieg bedrohten CD Leganes. Lionel Messi bejubelte seinen Treffer in besonderer Pose – eine Botschaft an seine Kinder.

Nachdem er beinahe die komplette Hintermannschaft von CD Leganes narrte, wurde Lionel Messi innerhalb des Sechzehners von den Beinen geholt – es gab Elfmeter, den er elf zum 2:0-Endstandstreffer verwandelte.

Als die Kollegen mit Abklatschen und Beglückwünschen fertig waren, poste Messi noch mal in die Kamera. Seinen rechten Arm streckte der Superstar des FC Barcelona mit ausgefahrenem Zeigefinger in den Nachthimmel von Barcelona, seine linke Hand klammerte sich an die Hüfte.

Seinen 699. Barça-Treffer feierte er auf jener Art und Weise, um eine Botschaft in die heimischen vier Wände zu senden. Mit der Pose imitierte Messi einen der Charaktere von einem Spiel, das er während der Corona-Unterbrechung gemeinsam mit seinen Kindern spielte.