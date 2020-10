Ex-Barcelona-Vize Emili Rousaud : "Lionel Messi will nach der WM 2022 zurück zu den Newell's Old Boys"

Lionel Messi könnte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona verlängern. Daran glaubt der ehemalige Vize-Präsident Emili Rousaud. Die Voraussetzungen, die Barcelona dem Weltfußballer bieten muss, glaubt Rousaud ebenso zu kennen wie Messis Wunsch nach einer Rückkehr zu den Newells Old Boys.

Der Abschied Bartomeus eröffnet Barça laut den Präsidentschaftskandidaten Victor Font und Jordi Farre die Möglichkeit, Messis 2021 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Ex-Barça-Vize Emili Rousaud sieht diese Chance auch, glaubt jedoch ebenfalls, dass es La Pulga schon bald in die argentinische Heimat ziehen könnte.

Bartomeu ist seit Dienstag Geschichte beim FC Barcelona. Der umstrittene Funktionär kam seiner Abwahl per Misstrauensvotum zuvor und erklärte seinen Rücktritt. Mit ihm gehen auch die weiteren Vorstandsmitglieder.

Lionel Messi (33) wollte Barcelona im vergangenen Sommer verlassen, durfte aber nicht. Josep Maria Bartomeu hielt sich nicht an sein Versprechen, der sechsfache Weltfußballer dürfe am Saisonende ablösefrei gehen.

Die Weltmeisterschaft findet Ende Dezember 2022 in Katar statt. Messi wird dann 35 Jahre alt sein. Messi hatte bis zu seinem 13. Lebensjahr für die Newells Old Boys gespielt, wechselte dann in die Jugendabteilung des FC Barcelona. Der Südamerikaner hat mehrfach angedeutet, dass ein Karriereende im Trikot seines Kindheitsklubs durchaus seinen Reiz habe.

Allerdings betonte er auch, dass seiner Kinder und seine Frau sich in Barcelona außerordentlich wohl fühlen. Das spricht gegen einen baldigen Abschied in Richtung Argentinien.