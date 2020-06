FC Barcelona : Lionel Messi wird 33 - so wie dieses Jahr hat er seit Ewigkeiten nicht gefeiert

Lionel Messi feiert am heutigen Mittwoch seinen 33. Geburtstag. Geburtstagsfeiern als Barça-Angesteller sind für Messi nichts Neues.

Es ist sein 20. Jahr in Diensten des FC Barcelona. Und doch ist es eine neue Situation. Wie MUNDO DEPORTIVO anmerkt, ist Messi erstmals am 24. Juni noch mitten in der Saison mit dem FC Barcelona.

Bisher war der Argentinier als Profi immer im Urlaub, oder war mit der Nationalmannschaft unterwegs, wenn Feliz Cumpleanos im Hause Messi angestimmt wurde.