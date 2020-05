Preisverleihung abgesagt : Lionel Messi wird THE-BEST-Titel nicht verteidigen können

Gerücht Nach einer jeden Saison stellt sich die Frage: Wer war individuell der beste Fußballer. Lionel Messi räumte 2019 Ballon d'Or und THE BEST ab. 2020 wird er zumindest auf den FIFA-Weltfußballer verzichten müssen.

Die Bundesliga legt am Wochenende zwar wieder los, doch Ligue 1, Eredivisie und auch die belgische Liga wurden bereits abgebrochen.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles anders. Der Fußball steht seit zwei Monaten still. Die Europameisterschaft 2020 wurde auf 2021 verschoben.

Gerücht Ousmane Dembele und Co.: Zwölf Spieler auf Barça-Tauschliste?

Klar ist jedoch laut MARCA: Die FIFA wird in diesem Jahr keine Auszeichnung für den besten Fußballer des Jahres vergeben. Dem Sportblatt zufolge wird die Gala THE BEST abgesagt.

Die Zeremonie sollte eigentlich im September steigen, nun wird die Vergabe der Preise gestrichen. Damit kann Lionel Messi seinen Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen.

Ob der zweite wichtige individuelle Preis des Fußballs, der Ballon d'Or, ebenfalls gestrichen wird, bleibt abzuwarten. FRANCE FOOTBALL vergibt die Auszeichnung normalerweise im Januar.