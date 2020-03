FC Barcelona : Lionel Messi: Zoff mit Eric Abidal drohte zu eskalieren

Die Trennung von Ernesto Valverde begründete Eric Abidal unter anderem damit, dass sich nicht alle Spieler unter dem Ex-Barça-Coach genügend angestrengt hätten.

Diese Aussage in der Öffentlichkeit kam bei Lionel Messi gar nicht gut an. Der Superstar giftete via INSTAGRAM in Richtung Abidal, er solle doch Namen nennen, sonst stünden alle unter Generalverdacht.

Es kam zum Krisengespräch mit Präsident Josep Maria Bartomeu. Die Streitpunkte wurden ausgeräumt. Doch wie EL CONFIDENCIAL in Erfahrung gebracht haben will, drohte Ungemach.