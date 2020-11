FC Barcelona : Lionel Messi zu ManCity? Pablo Zabaleta würde sich freuen

Die Zukunft von Lionel Messi ist offener denn je, sein Vertrag läuft am 30. Juni 2021 aus, ab Januar darf er offiziell mit anderen Klubs verhandeln. Pablo Zabaleta würde seinen Ex-Kollegen gerne in der Premier League sehen.

Messis Vertrag bei Barça läuft am Saisonende aus. Im vergangenen Sommer wollte er weg, durfte aber nicht. Ob Messi verlängert, oder im Juli 2021 geht, ist unklar. Zabaleta verfügt über kein Insiderwissen, obwohl er Messi seit Ewigkeiten kennt.

"Seine Situation derzeit ist nicht zum Genießen. Er muss darüber nachdenken, was für die Zukunft am besten ist, und den Verein wieder auf Kurs bringen, um Titel zu gewinnen. Ich kenne die Pläne von City und Messi nicht", so der Ex-Profi (Karriereende im vergangenen Oktober) von Espanyol Barcelona, ManCity und West Ham United.