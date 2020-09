FC Barcelona : Lionel Messi zurück im Barça-Training – LaLiga applaudiert

Nachdem er mehrere Einheiten geschwänzt hatte, war Lionel Messi am Montag zum ersten Mal seit dem Ehestreit mit dem FC Barcelona wieder auf dem Trainingsgrün vorzufinden. Von LaLiga gibt es dafür Applaus.

Als am Montagnachmittag die ersten Videos im Netz kursierten, auf denen die Ankunft von Lionel Messi am Trainingsgelände des FC Barcelona ersichtlich war, wurden Twitter und Co. kurzerhand mit positiven Reaktionen überladen.

Barça hatte auf Instagram ein Bild und ein Video gepostet, das Messi in Trainings-Garderobe zeigt. Fast drei Millionen Likes erhielt das Bild, mit dabei war Mitspieler Antoine Griezmann oder das US-Model Anne Moore, das provokant schreibt: "Um ehrlich zu sein, bin ich von Leo enttäuscht."

Beifall klatschte auch der offizielle LaLiga-Account – und das nicht ohne Grund. Als Messi versucht hatte, Barça zu verlassen, schaltete sich der spanische Ligaverband ein und vermeldete die Gültigkeit seines Vertrags bis 2021 sowie den Wert der Ausstiegsklausel von 700 Millionen Euro.