FC Barcelona : Lionel Scaloni: "Wenn Lautaro mit Messi spielt, ist er viel besser"

Im Poker, der sich in den vergangenen Monaten ergeben hat, müsse man jedoch Ruhe bewahren. Scaloni stellt überdies klar, dass sollte Lautaro den Verein wechseln, er bei seinem neuen Klub nicht unbedingt von Beginn an Stammspieler sein müsse.

"Er hat eine große Zukunft vor sich, er hat noch viel zu geben", weiß Scaloni um das große Potenzial, das Lautaro mitbringt. Barça bietet sich in den ersten beiden Juli-Wochen die Möglichkeit, Lautaro via Klausel für 111 Millionen Euro von Inter Mailand loszueisen.

Eine Summe in dieser Höhe kann und wird der amtierende Spanische Meister in diesem Sommer allerdings nicht auffahren. Die Nerazzurri machten in Person von Sportdirektor Piero Ausilio erst kürzlich klar, dass Lautaro nicht zum Verkauf stehe.