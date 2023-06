300 Millionen! Liverpool brüskiert Real Madrid und will Vermögen für Kylian Mbappe ausgeben

Marco Kirdemir sorgt nun für die nächste Episode im sich in den nächsten Wochen wohl noch als Schmierentheater entpuppenden Poker um Mbappe. Der redefreudige Spielerberater unterhält einen sehr guten Draht nach Saudi-Arabien und Katar.

Doch auch der FC Liverpool will Kylian Mbappe - Foto: Victor Velter / Shutterstock.com

Mbappe verkündeten vor Kurzem selbst öffentlichkeitswirksam, dass er seinen in Paris noch bis 2024 datierten Vertrag nicht verlängern werde. Im selben Atemzug äußerte sich der Superstar dahingehend, dass er die nächste Saison definitiv noch bei PSG verbringen werde. Eine Ablöse könnte dann nicht mehr erzielt werden.

Liverpool könnte 300 Millionen für Kylian Mbappe bieten

"Liverpool konkurriert mit Real Madrid und will ein Vermögen für Mbappe zahlen", enthüllt Kirdemir, dass auch der FC Liverpool konkretes Interesse an einer Übernahme des Franzosen noch in diesem Sommer signalisiert. Das Vermögen, von dem Kirdemir im Sinne der Ablöse spricht, liegt seinen Angaben zufolge bei 300 Millionen Euro.

Das wäre ein neuer Weltrekord. Die höchste Ablöse der Geschichte wurde bisher für Neymar gezahlt, als er im Sommer 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris wechselte. Kylian Mbappe könnte diese Dimensionen sprengen.

