FC Liverpool 45 Millionen: Nächster Neuzugang für Jürgen Klopp im Anflug?

In Calvin Ramsay, Fabio Carvalho und Darwin Nunez hat der FC Liverpool drei Neuzugänge getätigt. Jürgen Klopp hätte gerne noch einen Spieler für das zentrale Mittelfeld und scheint seinen Fokus auf Matheus Nunes zu legen.

Laut der portugiesischen Boulevardzeitung Correio da Manha interessieren sich die Reds für den 23-Jährigen, der noch bis 2026 an Sporting gebunden ist – und folglich eine Ablöse kosten würde. Die siedelt das Magazin bei fixen 45 Millionen Euro an, plus fünf Millionen an möglichen Boni. Das liest sich schon ziemlich konkret.