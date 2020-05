Ramy Abbas : Liverpool-Abschied? Mohamed Salah reagiert deutlich

In Zeiten von Corona ruht derzeit der Spielbetrieb. Es wird fleißig über Vereinswechsel spekuliert. Auch über einen möglichen Abschied von Mohamed Salah.

Auch Salahs Berater schaltete sich ein und ließ an der Klasse seines Schützlings keine Zweifel aufkommen. Ramy Abbas auf TWITTER: "In dieser Saison ist Mohamed Salah der Top-Scorer des Teams in der Premier League und der Champions League."

Zudem sei Mohamed Salah seit seinem Wechsel vom AS Rom zum FC Liverpool zweimal Torschützenkönig geworden, erinnerte der Spielervermittler.

Mohamed Salah hat für den Tabellenführer der Premier League 91 Tore erzielt. In nur 144 Spielen. Eine grandiose Quote.