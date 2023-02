Achtung, Kloppo! Zwei Liverpool-Stars wechseln den Berater

Ein Beraterwechsel deutet nicht selten daraufhin, dass der betroffene Spieler eine Luftveränderung anstrebt. Verhält es sich auch bei Virgil van Dijk so? Der Innenverteidiger und ein weiterer Liverpool-Stars lassen ihre Interessen zukünftig von einer neuen Agentur vertreten.

Virgil van Dijk (31) wechselt die Berateragentur. Das berichtet die englische Tageszeitung The Times. Demnach wird der niederländische Nationalspieler zukünftig von ROOF betreut.

Der 19-Jährige kam 2019 als eines der größten Talente Englands vom FC Fulham an die Anfield Road. Mittlerweile hat sich Elliott zum vollwertigen Kadermitglied gemausert. In der laufenden Saison kam er bisher in jedem Premier League Spiel zum Einsatz.

Sorgen um einen Abschied des U21-Nationalspielers muss sich Jürgen Klopp aber trotz des Beraterwechsels wohl nicht machen. Vor knapp einem halben Jahr unterschrieb Elliott einen neuen langfristigen Vertrag, der ihn bis 2027 an den FC Liverpool bindet. Van Dijk steht noch bis 2025 an der Anfield Road unter Vertrag.

