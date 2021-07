Liverpool : Adama Traore steht auf Jürgen Klopps Wunschzettel

Der FC Liverpool versuchte Adama Traore bereits vor anderthalb Jahren von den Wolverhampton Wanderers zu verpflichten. Zum damaligen Zeitpunkt waren die Wolves aber erst ab einem Angebot von 60 Millionen Pfund bereit zu verhandeln. Die Reds sind auch heute noch an dem Spanier interessiert. Und könnten in diesem Sommer ein echtes Schnäppchen mit ihm machen.

Liverpools Coach, Jürgen Klopp, soll ein Riesen-Fan des sprintstarken Angreifers sein, weshalb Traore in den letzten Monaten unter ständigen Beobachtung seitens der Reds stand. Kloppo verfügt schon über eine herausragende Offensive, weshalb Traore als Backup für Roberto Firmino und co. verpflichtet werden soll.

Dass Traore den Rest der Spielzeit aber wieder auf der Bank Platz nehmen will, ist anzuzweifeln. Er stand alleine in der letzten Saison in mehr als 40 Pflichtspielen für die Wolverhampton Wanderers auf dem Rasen und möchte sicherlich auch in Zukunft einen Stammplatz in seinem Team besetzen.

Sollten ihm die Reds diese Möglichkeit nicht bieten, könnte ihn sein ehemaliger Coach, Nuno Santo, zu den Tottenham Hotspur holen.