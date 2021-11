Liverpool : Afrika beleidigt? Jürgen Klopp wehrt sich gegen Vorwürfe

"Im Januar wird ein kleines Turnier in Afrika gespielt, in England wird gespielt und auch in Südamerika", sagte Klopp in der vergangenen Woche gegenüber Reportern. Am Rande des Champions-League-Spiels gegen den FC Porto wurde Klopp gefragt, ob er sich für diese Worte nicht entschuldigen müsse.

Klopp sieht keinen Grund für eine Entschuldigung. "Ich habe Afrika nicht einen kleinen Kontinent genannt", stellte der gebürtige Stuttgarter nach dem 2:0 über Porto klar. "Ich meinte bis zum März gibt es keine Länderspielpause, nur ein kleines Turnier im Januar. Das war ironisch gemeint. Es ist natürlich ein großes. Wir stellen unsere besten Spieler für das Turnier ab."