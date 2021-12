Wird der Afrika-Cup vorverlegt? : Mohamed Salah und Sadio Mane: Muss Liverpool früher als gedacht auf sie verzichten?

Zu Beginn des nächsten Jahres müssen zahlreiche Klubs einige ihrer Spieler für den Afrika-Cup in Kamerun abstellen. Ein ägyptischer Verein möchte den Start-Termin jetzt vorverlegen, was besonders den FC Liverpool schwer treffen würde.

Die Reds müssen während des afrikanischen Kontinentalwettbewerbs, der vom 09. Januar bis zum 06. Februar ausgetragen wird, auf Sadio Mane (Senegal), Mo Salah (Ägypten) und Naby Keita (Guinea) verzichten. Damit brechen dem Team von Jürgen Klopp über diesen Zeitraum die Prunkstücke der Offensive weg.

Der ägyptische Klub Al Ahly trat jetzt an den afrikanischen Fußballverbanf CAF mit der Bitte heran, das Turnier schon am 03. Januar beginnen zu lassen. Die CAF Champions League beginnt nämlich am 03. Februar. Da das Finale des Afrika-Cups erst drei Tage später stattfindet, müsste der Titelverteidiger der afrikanischen Königsklasse zum Auftakt sicherlich auf wertvolle Spieler verzichten.