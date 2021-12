Liverpool : Alan Shearer lässt keine Zweifel: "Mohamed Salah ist der beste Spieler der Welt"

Insgesamt 260 Tore und der Premier League und 30 für die englische Nationalmannschaft – man dürfte meinen, dass Alan Shearer ganz gut beurteilen kann, was einen guten Stürmer verkörpert. Macht er auch, in einer Kolumne bei The Athletic. Seine Wahl fällt dabei auf Mohamed Salah.

"Mohamed Salah ist im Moment der beste Spieler der Welt. Der beste Torschütze und der beste Spieler, ganz einfach", schreibt Shearer. "Der kleine Magier spielt in der besten Liga der Welt, gegen die besten Mannschaften und in den größten Spielen, egal ob Manchester City oder Chelsea, Manchester United oder Everton, Atletico Madrid oder AC Mailand."