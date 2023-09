Ersatz für Mo Salah: Liverpool macht Transferziel in LaLiga ausfindig

Mohamed Salah könnte den FC Liverpool 2024 in Richtung Saudi-Arabien verlassen - Foto: daykung / Shutterstock.com

Der Ägypter hatte bereits in diesem Sommer Rekordangebote aus Saudi-Arabien erhalten, Liverpool schob einem Abschied seines Top-Torjägers aber einen Riegel vor. Ein Wechsel könnte aber im nächsten Jahr wieder heiß werden.

Bei Athletic gehört der jüngere Bruder von Inaki Williams (29) seit seinem Aufstieg in die erste Mannschaft 2021 zu den tragenden Säulen. Der spanische Nationalspieler (zehn Einsätze, zwei Tore) lieferte in den ersten vier Ligaspielen vier Assists. Aktuell laboriert der Rechtsaußen, der auch links auflaufen kann, an einer Adduktorenverletzung.

FC Barcelona und Aston Villa in den Startlöchern

Liverpool ist aber bei weitem nicht der einzige Top-Klub, der Williams' Werdegang genau verfolgt. Für den 21-Jährigen gibt es weitere Optionen. Aston Villa und der FC Barcelona sollen unter anderem bereits Interesse angemeldet haben. Athletic Bilbao indes versucht, das auslaufende Arbeitspapiers seines Eigengewächses langfristig zu verlängern, bisher allerdings ohne Erfolg.

