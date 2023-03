Also doch! XXL-Preisschild für Florian Wirtz – FC Liverpool interessiert

Florian Wirtz wird der nächste Exportschlager aus der Bundesliga. So viel steht schon mal fest. Offen ist hingegen, wohin es das Ausnahmetalent einmal ziehen wird. Der FC Liverpool will eine konkrete Option sein.

Liverpool hatte schon in der Vergangenheit mit einer Wirtz-Verpflichtung kokettiert, im Jahr 2021 war dem Riesen aus der Premier League die Forderung von 56 Millionen Euro allerdings zu hoch. Bayer Leverkusen hat diese nun offenbar fast verdreifacht.

Er gilt schon lange als echter Hochkaräter des europäischen Fußballs. Womöglich würde Florian Wirtz, hätte er sich nicht schwer am Kreuzband verletzt, auch gar nicht mehr für Bayer Leverkusen spielen. Die schwerreichen Interessenten stehen jedenfalls schon lange Schlange.

Florian Wirtz will Bayer Leverkusen eigentlich nicht verlassen - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Zuletzt hieß es zwar immer wieder, dass Wirtz in diesem Sommer unter keinen Umständen verkauft und mindestens bis zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland unter dem Bayerkreuz bleiben wird. Dem scheint nun aber doch nicht so.

Gemäß FootballTransfers müsste ein interessierter Klub aber mehr als 170 Millionen Euro bieten, um Wirtz aus seinem noch langfristig bis 2027 datierten Vertrag zu bekommen. "Wir sind daran interessiert, möglichst viel von dieser Laufzeit zu erfüllen", forciert Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz demnächst eigentlich keinen Ortswechsel.

Verwendete Quellen: FootballTransfers