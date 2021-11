Liverpool : Andy Carroll ist zurück: Ex-Liverpooler unterschreibt Zweimonatsvertrag

Andy Carroll hat nach seinem Aus bei Newcastle United im zurückliegenden Sommer vorübergehend einen neuen Klub gefunden. Wie der englische Zweitligist FC Reading offiziell bestätigt, hat Carroll einen Vertrag über zwei Monate unterschrieben. Bis Mitte Januar ist die Zusammenarbeit gültig.

"Wir haben lange an diesem Deal gearbeitet und sind überzeugt, dass es der richtige Schritt für den Spieler und den Verein ist", nimmt Reading-Trainer Veljko Paunovic Stellung. "Andy sucht eine neue Herausforderung in seiner Karriere und wir brauchen einen Spieler mit seiner Qualität und seiner großen Erfahrung! Das ist also eine großartige Übereinstimmung und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Andy in den nächsten Monaten."