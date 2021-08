Liverpool : Arsene Wenger überreicht Trophäen an Klopp und Thiago

Seine Spieler Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk und Allison Becker wurden für ihre starken Auftritte im Dress der Reds in die FIFA-Auswahl des Jahres aufgenommen. Thiago wurde ebenfalls für dieses Team ausgewählt, weil er 2020 mit den Bayern das Triple holte und dabei ein wichtiger Eckpfeiler des Erfolgs war.

Arsene Wenger, der Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA, überreichte Coach Jürgen Klopp am Dienstag für diese Leistung die Trophäe für den weltbesten Trainer des Jahres 2020.

Arsene Wenger, der sich im Anschluss noch etwas mit Klopp über seine Spieler unterhielt, sorgte vor kurzem für Aufsehen, als er öffentlich über die Möglichkeit sprach, die Fußball-Weltmeisterschaften alle zwei Jahre stattfinden zu lassen.

Die Zuschauer hätten dadurch in jedem Sommer ein Fußballfest zu feiern, weil die besten Spieler des Planeten häufiger aufeinanderträfen. Außerdem hätten kleinere Nationen so mehr Chancen auf eine Teilnahme an einem großen Turnier.