FC Liverpool Jürgen Klopp: Sein torgefährlicher Edeljoker wird von 6 Klubs umworben

Laut Reporter Sebastien Denis zeigt der AS Monaco großes Interesse an Minamino. Nach Informationen der Times lockt auch Olympique Lyon. Wie This Is Anfield berichtet, wollen der FC Southampton (Minamino war in der Rückrunde 2020/2021 an die Saints verliehen), die Wolverhampton Wanderers und Aufsteiger FC Fulham Minamino ebenfalls verpflichten.

Minamino unter Klopp nur selten am Ball, aber torgefährlich

Beim FC Liverpool waren die Dienste des Linksaußen zuletzt nicht mehr gefragt. Unter Jürgen Klopp bekam der 27-Jährige in der Spielzeit 2021/2022 nur knapp 1.000 Einsatzminuten. In der Premier League ließ Klopp den Japaner sogar nur in 176 Minuten von der Leine.

Dabei zeigt ein Blick in die Bilanz, wie Tor gefährlich der vielseitige Angreifer ist. Wettbewerbsübergreifend zehn Tore erzielte er in Premier League, EFL Cup und FA Cup in 20 Einsätzen.

Minamino war 2015 aus seiner japanischen Heimat von Cerezo Osaka nach Salzburg gewechselt. Fünf Jahre später verpflichtete der FC Liverpool ihn für 8,5 Millionen Euro Ablöse. Unter Klopp kam er seitdem in 55 Partien (14 Tore, drei Vorlagen) zum Einsatz. Sein Vertrag ist noch bis 2024 gültig.