Berater verwundert Ã¼ber AbgangsgerÃ¼chte um Mohamed Salah: "Woher haben Sie das?"

Mohamed Salah würde gerne ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen und den FC Liverpool verlassen, war dieser Tage in Frankreich zu lesen. Der Berater des Superstars reagiert mit Verwunderung.

Mohamed Salah macht sich nach aktuellem Stand keine Gedanken darüber, den FC Liverpool in diesem Sommer zu verlassen. "Woher haben Sie das, wenn nicht einmal Mohamed und ich das diskutiert haben?", fragt Salahs Berater Ramy Abbas Issa bei Twitter. "Bitte sagen Sie es uns."

Salahs Leistungen sind wahrlich nicht dafür verantwortlich, dass Liverpool einen Fehlstart sondergleichen hingelegt hat. Überragende 22 Tore und elf Vorlagen in 39 Pflichtspielen sind in Salahs Vita notiert.

Der Ägypter ist daher der Hoffnungsträger schlechthin, wenn es darum geht, dass Liverpool doch noch den Einzug in die Champions League realisieren kann. Nach der Länderspielpause geht es mit dem Topspiel bei Manchester City weiter. Salah ist zunächst aber in der Qualifikation für die nächste Afrikameisterschaft erst gegen (24.3.) und dann in Malawi (28.3.) gefordert.

