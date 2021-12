Mark Leyland nach Newcastle : FC Liverpool: Der nächste wichtige Mitarbeiter geht von Bord

Erst vor wenigen Wochen gaben die Verantwortlichen des FC Liverpool den Abgang von Sportdirektor Michael Edwards bekannt. Nun hat der Klub den nächsten wichtigen Mann an der Seite von Trainer Jürgen Klopp verloren.

"Mark war länger hier, als ich es bin und mit seinen Spielanalysen und seiner individuellen Arbeit mit den Spielern ein unglaublich wichtiges Mitglied unseres Staffs", hob Coach Klopp am Mittwoch den großen Wert seines ehemaligen Mitarbeiters hervor.

Die große Wertschätzung für Leylands Arbeit offenbart sich schon in dem reibungslosen Wechsel zu einem potenziellen Ligakonkurrenten. "In Newcastle hatte er die Chance, eine höhergestellte Rolle zu übernehmen, die wir ihm hier nicht bieten konnten", so der Übungsleister.