Liverpool : "Beste Lektion fürs Leben": Jürgen Klopp jubelt nach Sprung auf Platz 3

Was für ein Endspurt. Liverpool schien in dieser Saison nur wenig zu gelingen. In der Champions League war im Viertelfinale bereits Schluss, der FA-Cup nach der vierten Runde abgehakt und auch in der Liga drohte der Abstieg in die untere Tabellenhälfte. Nach einer spektakulären Aufholjagd stehen die Reds nun auf einem beeindruckenden 3. Platz.