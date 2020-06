Youngster für Klopp? : Liverpool bindet Offensiv-Juwel - ein Spanier verlässt die Reds

Der FC Liverpool bereitet sich derzeit auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Premier League vor. Auch abseits des Rasens machen die Reds ihre Hausaufgaben. Eine Vertragsverlängerung steht fest - und ein Abschied.

Trent Alexander-Arnold (21) ist das Vorbild. Der Abwehrakteur spielte sich von der Jugendabteilung bis in die erste Mannschaft des FC Liverpool und ist mittlerweile Champions-League-Sieger und einer der besten Rechtsverteidiger der Welt.

Im vergangenen Dezember gab er sein Debüt in der ersten Mannschaft. Damals unterlag eine Jungspund-Truppe Aston Villa im Pokal mit 0:5. Jürgen Klopp und die erste Mannschaft weilten in Katar, wo am Folgetag die FIFA Klub-WM stieg.

Generell kommt der 19-Jährige in der Zweitvertretung zum Einsatz. Vier Tore und zwei Vorlagen markierte er in elf Ligaeinsätzen.

Longstaff bleibt - ein anderer Spieler verlässt den Ex-Rekordmeister: Pedro Chirivella. Der 23-Jährige schließt sich Nantes in der Ligue 1 an.